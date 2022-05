¿Qué es el doble penalti en fútbol sala?

En el mundo existen millones de seguidores del fútbol sala, un deporte del cual creen saber todo lo que se refiere al mismo, pero que en muchos casos puede que no sea así, sobre todo si se trata de las reglas que lo rigen.

Una de las cosas que gran parte de los aficionados al fútbol sala desconocen, pese a que lo ven en algunos partidos cuando llega a ocurrir, es qué es el doble penalti, algo que juega un papel muy importante cuando se necesita establecer diferencias en el marcador, para así darle ventaja a alguno delos equipos frente a su competidor.

Si has llegado a este artículo es porque también te has preguntado qué es el doble penalti en el fútbol sala, que no te dé pena admitirlo, pero tranquilo, aquí te explicaremos detalladamente todo sobre este tema, para que sumes más conocimientos a los que ya tienes de tu deporte favorito.

El doble penalti puede verse como un castigo, otros llegan a verlo como una bendición, pero tú mismo podrás juzgar eso con la información que te dejaremos en los siguientes apartados, así que no te saltes la lectura de ninguno de ellos.

¿Qué es un doble penalti?

En el fútbol sala un doble penalti es un falta que se utiliza ante cualquier falta técnica que realicen los jugadores de un equipo a partir de la quinta, la cual haya sido cometida a más de 12 metros de distancia de la línea de meta, y que permitirá al equipo contrario a realizar una tirada a mínimo 5 metros de distancia del balón, para tratar de anotar en la portería donde solo estará presente el portero.

Dentro del fútbol sala el doble penalti se ha convertido en uno de los elementos técnicos esenciales, gracias a que con él se deciden muchos de los juegos que se ejecutan de este deporte, y por eso es tan importante que los aficionados conozcan más sobre el mismo.

En la mayoría de los casos un doble penalti decide el rumbo que tendrá el partido, pudiendo cambiar por completo el resultado del partido, y más porque en el fútbol sala los equipos suelen ganar / perder por diferencias mínimas en el marcador.

A lo largo de un periodo del partido de fútbol sala los equipos van acumulando las distintas faltas que se le dan a sus jugadores, y es cuando llegan a la quinta falta que el árbitro advierte al portero que de ocurrir una falta adicional, tendrá que cobrar un doble penalti.

Cuando ocurre la sexta falta, es el momento en el que el árbitro dirá que se debe realizar el lanzamiento del doble penalti, el cual se realizará a 10 metros de distancia de la portería del equipo infractor.

¿Cuáles son las faltas que llevarían a un doble penalti?

Todas las faltas que se realicen en un mismo periodo del partido de fútbol sala serán consideradas para un doble penalti, por lo que al llegar a la sexta consecutiva, es cuando el árbitro dará la indicación para que el equipo contrario pase a cobrarlo.

Las actitudes violentas dentro del fútbol sala no son toleradas, y esas son las que mayormente se cometen en este tipo de deporte, así que los jugadores que lleguen a tocar con sus manos el balón de manera intencional recibirán una falta, como también habrá una para quienes pateen, o traten de patear a un jugador del equipo contrario.

Hacerle zancadillas a jugador rival, saltar encima de él, empujarlo, golpearlo o intentar hacerlo, y sujetar al contrincante, también serán motivos de faltas que suman para la realización del doble penalti.

¿En qué se diferencia un doble penalti de un penalti?

La diferencia radica en que un doble penalti se dictamina cuando uno de los equipos ha cometido una sexta falta en lo que va de periodo, mientras que un penalti sirve para resarcir una falta cometida en el área, pero que se tomará en cuenta de seguir acumulando más faltas en su historial.

Otra diferencia que tiene el doble penalti, es que para la ejecución del mismo el jugador deberá estar a mínimo 5 metros de distancia del balón, mientras que en el segundo caso la distancia suele ser de 3 metros.

Un doble penalti es un castigo que el árbitro le da a uno de los equipos que ha cometido seis faltas consecutivas en un mismo periodo de un partido, según las reglas del fútbol sala, lo cual debería tomar el equipo infractor como lección, para ya no cometer más faltas durante el mismo.

Las diferencias entre un penalti y un doble penalti son pocas, pero se diferencian bastante, por lo que no se pueden confundir estos términos tan importantes en el fútbol sala.

Ahora que has leído este artículo puedes decir que conoces mucho más sobre el fútbol sala, entenderás mejor lo que sucede en el campo de juego, y no tendrás que preguntarle a tus amigos por qué el árbitro dio la voz de doble penalti, más bien serás tú el que en adelante podrás explicárselo a los demás cuando no estén al tanto de dicho acontecimiento.

Esperamos que no te queden más dudas sobre el doble penalti en el fútbol sala, para que así puedas disfrutar por completo de tu deporte favorito.