Peores emperadores romanos de la historia

El Imperio Romano fue enorme en su apogeo, y su influencia se puede sentir hasta el día de hoy en nuestras formas militares, estatales y sociales. Gobernado por emperadores durante algún tiempo, el Imperio Romano tuvo períodos de grandeza y períodos de decadencia.

Esta lista muestra diez de los emperadores que dejaron su huella en la historia por lo terribles que fueron.

TOP 5 de los peores emperadores romanos

Domiciano

Se cree que el Apocalipsis de San Juan fue escrito durante el reinado de Domiciano a finales del siglo primero. Domiciano era un acérrimo defensor de los dioses y diosas romanos, cuya adoración había dejado de practicarse cuando llegó al poder.

Eusebio de Cesarea escribe 300 años después que la primera persecución cristiana y judía a gran escala comenzó durante el reinado de Domiciano.

No hay una historia no cristiana de tales actividades, pero se sabe que Domiciano era un tiránico de todas las religiones, excepto la romana. Como tantos otros emperadores, Domiciano se enfrentó a la disidencia de sus consejeros cercanos y amigos a través de la muerte.

Ejecutó a demasiados políticos prominentes y ciudadanos ricos, y la gota que colmó el vaso fue el asesinato de su secretario Epaproditus. Un hombre llamado Stephen y varios más planearon matarlo, y Stephen fingió haber sido herido durante varios días para poder esconder una daga debajo de las vendas.

Se acercó a Domiciano en su dormitorio y lo apuñaló en la ingle, por lo que el emperador fue acosado por varios hombres, uno de los cuales era un temible gladiador que lo apuñaló hasta matarlo.

Septimio Severo

No hay duda de que los cristianos y los judíos fueron severamente perseguidos durante el reinado de Severo. Creía en una interpretación draconiana del derecho romano que no podía tolerar ninguna religión que no fuera la romana.

No eligió una cultura religiosa específica, sino que simplemente persiguió a todas las extranjeras.

Los cristianos y los judíos eran los más comunes, y entre 1.000 y 3.000 fueron ejecutados después de tener la oportunidad de maldecir a Jesús o Yahweh, o de ser decapitados o crucificados.

No tenía absolutamente ningún respeto por cuidar a nadie más que a su ejército, ya que eran ellos quienes podían levantarse y dejarlo. Logró estabilizar el imperio a través del miedo draconiano, pero esa estabilidad no duró mucho cuando su hijo, el número 4, tomó el trono.

Maximinus Thrax

Era, según todos los informes, un hombre enorme, de unos dos metros de altura, tal vez siete metros o más. Ha sido acusado de causar la crisis del siglo III, en gran parte debido al asesinato de varias decenas de sus amigos, consejeros, y benefactores más cercanos.

No confiaba en nadie, y tenía la intención de amar a las personas a través de la conquista y la expansión. Su primera campaña fue contra los alemanes en Germania.

No eran absolutamente ninguna amenaza para Roma en ese momento, pero Maximino los invadió y los capturó, a pesar del terrible precio de hacerlo para su ejército.

La gente no lo quería por eso, pero lo odiaba, sin embargo, fue directamente a Sarmatia y Dacia, hoy Ucrania y Rumanía.

Mientras tanto, comenzó una revuelta en el norte de África en la que dos hombres, Gordianus Semproniana y su hijo, fueron designados como solicitantes del trono romano.

El Senado romano los respaldó y en respuesta, Maximino hizo que su ejército entrara en Roma, pero sus tropas habían luchado durante tanto tiempo que estaban exhaustas y enfermas.

Su Guardia Pretoriana finalmente tuvo suficiente y apuñaló a Maximinus en la espalda, después a su hijo y a sus consejeros.

Diocleciano

Diocleciano reinó al final de la crisis del siglo III, y aunque estabilizó y mejoró mucho el ejército y la economía del imperio, será recordado para siempre como el peor perseguidor de cristianos de la historia.

En el año 303 emitió varios edictos en los que absorbió todos los derechos de los cristianos, hasta que estos se convirtieran a la religión romana.

Por supuesto, los cristianos se negaron, y del 303 al 311 murieron al menos 3.000 mártires.

Los que se negaron simplemente fueron encarcelados al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que fueran ejecutados, tanto por crucifixión como por decapitación.

Las iglesias cristianas fueron registradas y quemadas, saqueadas, e incluso los senadores cristianos fueron privados de sus trabajos, encarcelados y ejecutados en todo el imperio.

Cuando la persecución no pareció funcionar, cuando los cristianos simplemente se escondieron y difundieron su religión, Diocleciano suplicó por sus tortuosas y entretenidas ejecuciones en el Circo Máximo y el Coliseo de los Leones, para el deleite de los ciudadanos romanos que adoraban a los dioses romanos.

Tiberio

Tiberio fue emperador desde los 14 a los 37 años, y no se preocupó por trabajar en ningún momento, ya que todo lo que quería era lujo y dejó que el Senado tomara todas las decisiones.

El Senado lo detestaba, e informó a los críticos de la población romana hasta que dejó de confiar en su seguridad en Roma, y partió hacia la isla de Capri. Erigió estatuas de su capitán de la guardia, Lucius Sejanus, por toda la ciudad, y le asignó todos los deberes del gobierno.

Tiberio se retiró más o menos a Capri por el resto de su larga vida, regresando a Roma sólo unas pocas veces. Mientras vivía en Capri, hizo construir una enorme villa, Villa Jovis, la villa de Jove (Júpiter), en la que se entregó a su pedofilia.

Nadó desnudo y violó a niños pequeños, pero el sexo con niños pequeños era uno de sus pasatiempos favoritos, incluso a fines de la década de 1970.

Nerón

Aprovechando el estatus del emperador para satisfacer su deseo de un estilo de vida opulento, a Nerón no le importaba absolutamente nada el bienestar de la gente.

Nunca confió correctamente en su madre Agrippina, y trató de matarla hundiendo su barco, pero eso no funcionó, y este simplemente la ejecutó. Ejecutó a todos los que estaban cerca de él y en quienes no confiaba, siempre en circunstancias misteriosas, por temor a la Guardia Pretoriana.

Se las arregló para gobernar de esta manera durante 15 años, matando a cualquiera que lo contradijera.

Fue acusado de alta traición, y los que le acusaron simplemente fueron ejecutados, siendo varias docenas de ellos. El Gran Incendio de Roma dio lugar a la leyenda de que Nerón estaba divirtiéndose mientras Roma estaba en llamas, pero eso no es verdad.

Estaba en Antium (Anzio) y regresó a Roma para intentar apagar el fuego. Incluso lo pagó de su bolsillo.

Ayudó enormemente a los supervivientes, manteniéndolos en el palacio hasta que se reconstruyeron las casas, se les dio de comer, etc., Pero el fuego destruyó en gran medida el centro de la ciudad, y Nerón hizo reconstruir gran parte de esa destrucción como Domus Aurea.

Este fue su regalo para sí mismo, un gigantesco complejo de jardines con forma de palacio de 100 a 300 hectáreas, por el cual agobió fuertemente a los ciudadanos de todo el imperio.