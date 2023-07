Outfits para ser una invitada ideal en bodas

En cada boda, como invitada, quieres encontrar el equilibrio perfecto: verte espectacular, pero sin eclipsar a la novia. Es un evento donde puedes mostrar tu estilo y personalidad a través de tu vestimenta.

Además, cada boda es única y varía según la estación, la hora y el lugar, por lo que el outfit debe adaptarse a estas circunstancias. En este artículo, te proporcionaremos ideas y consejos útiles para vestir de manera apropiada y con estilo en las bodas a las que asistas.

¿Cuáles son los mejores outfits para ir de invitada a una boda?

Existen distintas formas de verte perfecta sin opacar a la novia en su día. Comodidad, utilidad, elegancia y buena presencia son cosas que debes tener en mente cuando elijas tu atuendo.

También debes pensar en el clima, la hora y la ubicación, ya que estos podrán ser buenos indicadores a la hora de vestirte. Sin más, te dejamos algunas ideas:

Vestidos largos: elegancia atemporal

Los vestidos largos son sinónimos de elegancia y sofisticación. Pero no cualquier vestido largo es apropiado para una boda, trata de optar por diseños que te favorezcan y vayan acorde a tu estilo.

Los colores sólidos y estampados discretos son buenas opciones. Recuerda que la elección del color debe tomar en cuenta la hora y el lugar del evento.

Para las bodas nocturnas y formales, los colores oscuros son ideales, mientras que para las bodas diurnas y al aire libre, los colores claros y brillantes pueden ser la opción perfecta.

Un vestido largo de satén o seda te dará un estilo lujoso y femenino. Para un estilo más bohemio, puedes optar por un vestido de encaje con detalles florales.

Recuerda siempre agregar accesorios como una pequeña bolsa de mano y joyas delicadas para completar tu outfit.

Conjuntos de dos piezas: versatilidad y estilo

Los conjuntos de dos piezas son una opción versátil y en tendencia para las invitadas de boda. Pueden ser tanto un top y falda, como un blazer y pantalón.

Los conjuntos de blazer y pantalón son ideales para bodas en estaciones más frías o para eventos semi-formales. Opta por colores neutros o tonos joya, y combínalo con una blusa de seda o encaje para darle un toque de feminidad.

En cambio, los conjuntos de top y falda son ideales para bodas en estaciones más cálidas o eventos al aire libre. Las faldas largas con volantes o detalles de encaje pueden dar un toque romántico y femenino a tu outfit. Combina con un top de un solo color para equilibrar el look.

Recuerda que los accesorios son clave para dar personalidad a tu outfit. Unos zapatos de tacón alto y una pequeña bolsa de mano son esenciales.

Trajes sastre: elegancia moderna

Los trajes sastre son una opción moderna y elegante para las bodas. Son ideales para mujeres que buscan una opción sofisticada y menos convencional.

Los trajes en colores oscuros, como negro, azul marino o verde oscuro, son ideales para bodas nocturnas o eventos formales. En cambio, para eventos diurnos o al aire libre, puedes optar por trajes en tonos claros o pasteles.

Consejos para elegir el mejor outfit

Con relación a las bodas existe un código de vestimenta que aunque no es obligatorio, es esencial que lo tengas en mente al momento de elegir que usar.

Por ejemplo, evita usar el color rojo, ya que este está ligado a insinuaciones de las cuales es mejor mantenerse alejada. Continúa leyendo para conocer otros consejos:

Consejo 1: Considera el código de vestimenta

En la mayoría de las invitaciones de boda, los anfitriones especifican el código de vestimenta.

Esto puede variar desde casual, semi-formal, formal, hasta de etiqueta. Es importante respetar este código para evitar sentirte fuera de lugar. Si no se especifica, puedes preguntar a los anfitriones o basarte en el lugar y la hora del evento para decidir qué usar.

Consejo 2: Evita el blanco

A menos que los anfitriones hayan especificado un código de vestimenta blanco, es una norma general evitar vestirse de blanco en una boda. Tradicionalmente, el blanco está reservado para la novia. Opta por otros colores que te favorezcan y que se ajusten a la estación y al lugar del evento.

Consejo 3: Comodidad ante todo

Si bien quieres lucir elegante y sofisticada en una boda, también es importante estar cómoda. Vas a pasar varias horas en el evento, por lo que elige un outfit que te permita moverte libremente y disfrutar.

Si vas a usar tacones altos, asegúrate de que puedes caminar y bailar cómodamente con ellos. Si no, opta por tacones más bajos o incluso zapatos planos elegantes.

Consejo 4: Prueba tu outfit con anticipación

Es importante probar tu outfit completo antes del día de la boda. Esto te permitirá hacer ajustes si algo no se ve o se siente bien. Asegúrate de que tu vestido o traje estén bien ajustados y que te sientas cómoda con los zapatos que has elegido.

Además, te dará la oportunidad de probar diferentes combinaciones de accesorios y decidir cuál te gusta más.

Consejo 5: Elige accesorios adecuados

Los accesorios pueden llevar tu outfit de boda al siguiente nivel. Elegir los accesorios correctos depende en gran medida de tu outfit y del tipo de boda.

Para un look más elegante, puedes optar por joyería delicada y una pequeña bolsa de mano y para un look más casual, puedes elegir accesorios más atrevidos. Recuerda siempre que los accesorios deben complementar tu outfit, no competir con él.

Las bodas son un momento romántico y lleno de alegría en el que los novios han decidido compartir con las personas mas allegadas a ellos, por ende, es primordial que elijas un look que te haga sentir perfecta, siempre y cuando no opaques a la novia.

Con los consejos redactados en este articulo te aseguramos que podrás encontrar la opción ideal para ti.