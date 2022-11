Durante cientos de años se fabricó ropa utilizando a los animales como materia prima para ello, algo que nunca fue aceptado por toda la sociedad, y que hoy en día tratan de subsanar muchas marcas, por lo que están haciendo creaciones que son más sostenibles y libres de crueldad animal, las cuales entran en lo que se conoce como ropa vegana.

Cuando se habla de ropa vegana no se suele conocer mucho sobre las marcas que ofrecen prendas de vestir de ese tipo, más bien se cree que son un tipo de ropa que puede significar cualquier cosa, pero en ningún momento se tiene la idea de que están hechas con materiales que no provienen de los animales, o donde no fueron utilizados estos como experimentos.

El listado de marcas de ropa que son veganas es bastante extenso por más que pueda costar creerlo, iniciativas que deben ser conocidas por todos para saber de opciones más sostenibles con las que se pueden vestir.

Descubre las mejores marcas de ropa que son veganas

Si eres una de las personas interesadas en marcas de ropa que son veganas, continúa leyendo líneas abajo para que te enteres de todo lo referente a ellas, de modo de que puedas tener un outfit libre de toda la crueldad animal que implica el obtener ciertos tejidos, y materia prima para la confección de prendas de vestir y algunos artículos.

Todos necesitamos para combinar con nuestra ropa algunos accesorios como bolsos y calzados, los cuales puedes conseguir fácilmente en Mumka, una empresa que se dedica a la creación de estos artículos con materiales que son 100% veganos.

En la página web de Mumka conseguirás artículos veganos para mujer, hombre y niños, diseños útiles para cualquier ocasión, y lo mejor de todo es que tienen unos costes increíbles que no encontrarás en ningún otro lugar.

Para las mujeres, Mumka tiene sandalias, plataformas, botas largas y cortas, zapatillas, bolsos, etc.; los caballeros encontrarán zapatillas con diseños alucinantes que seguro siempre desearon tener; mientras que los más pequeños de la casa tienen distintas opciones con diseños infantiles que se adaptan a cualquier edad.

Desde hace más de seis años esta marca ubicada en Barcelona se ha dedicado a la confección de calzados veganos para no seguir con la cadena de sufrimiento hacia los animales, por eso cada vez son más las personas que se suman a su lista de clientes, y por lo que quizás tú quieras convertirte en uno de ellos con la compra de tus siguientes zapatillas o bolso.

2. Etiko

También tenemos que mencionar en este listado a la marca Etiko, la cual se ha dedicado por mucho tiempo a la creación de todo tipo de ropa vegana, destacando sus confecciones de calzados, ropa interior y ropa básica para hombres y mujeres.

Etiko inició como una empresa familiar y se ha convertido es una de las más grandes del mercado, impulsando en todo momento los valores con los que se fundó, y es por ello que con orgullo celebran que todos sus productos han sido realizados sin perjudicar a los animales o al medio ambiente en el proceso.

Los más de 10 años que poseen creando ropa vegana la han convertido en una referencia obligatoria para quienes están en la búsqueda de este tipo de artículos, pero más para quienes desean una prenda de vestir que sea única en su estilo, elaborada con materiales bioagradables.

3. Kotn

Utilizando como base de sus creaciones el algodón egipcio, Kotn es una marca de ropa vegana que sin duda alguna debes conocer, porque además de confeccionar ropa cómoda, con diseños llamativos y costes asequibles, la calidad de cada una de sus prendas supera a la de cualquier otra que consigas en el mercado con características similares.

Kotn es una marca que utiliza el algodón egipcio u “oro blanco” para elaborar sus prendas de vestir, ya que este les da una textura más suave y transpirable, ideal para hacer pantalones, vestidos, camisetas, sudaderas, chaquetas, entre otros productos.

Desde su creación en 2014 han mantenido su compromiso con el cambio ambiental, por ello en sus productos detallan sobre el origen del algodón egipcio que utilizan para su confección, además del proceso empleado para hacerlo posible.

Patagonia

Y por supuesto, no podíamos dejar fuera a la marca de ropa vegana que se podría decir que fue una de las primeras en sumarse a esa iniciativa, la marca Patagonia, la cual fue una de las pioneras en utilizar material reciclado y algodón orgánico para la creación de ropa deportiva.

Patagonia durante años ha trabajado en cumplir con su compromiso ético para que el cambio ambiental sea posible, y es por lo que es admirada por tantas fábricas a nivel mundial que la ven como un modelo a seguir.

Sus fábricas de ropa tienen presencia en gran parte del mundo y hasta cuenta con una colección de segunda mano, donde además puedes encontrar ropa sostenible elaborada a partir de materiales que no provienen de los animales, cumpliendo así con los principios del veganismo.

La elección de cualquiera de las marcas de ropa que son veganas y que te hemos mencionado en este post es tuya, pero recuerda que siempre lo harás en pro del medio ambiente, ya que todos necesitamos que esté bien para que nuestro bienestar esté asegurado, al igual que el futuro de nuestros hijos como siempre hemos deseado que sea.